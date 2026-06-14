В Ярославской области отменили беспилотную опасность

В Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем канале в «Максе» в 19:15.

В 19:19 Росавиация вновь разрешила полеты в аэропорту Ярославля, сообщила пресс-служба ведомства. По данным онлайн-табло аэропорта, был отменен рейс из Сочи, прилет которого планировался в 3:40, а также обратный рейс.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что регион 14 июня дважды подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Люди не пострадали, произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива.

Антон Голицын