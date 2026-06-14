В Ярославле сняли перекрытие после атаки беспилотников

В Ярославле снято перекрытие перекрестка Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги, движение транспорта в направлении Москвы восстановлено. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что трасса дважды перекрывалась 14 июня после атак БПЛА. Второй раз о снятии ограничений губернатор сообщил в 11:22.

Как уточнил губернатор, на месте происшествия могут сохраняться фрагменты беспилотников, представляющие интерес для следствия. При обнаружении таких предметов необходимо соблюдать осторожность: не приближаться к ним и воздержаться от использования мобильных устройств рядом с ними.

Гражданам рекомендуется немедленно удалиться на безопасное расстояние при выявлении подозрительных объектов и сообщить об их местонахождении по единому номеру 112.

Антон Голицын