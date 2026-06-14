После повторной атаки БПЛА в Ярославле вновь перекрыли московскую трассу

Ярославская область 14 июня подверглась второй за день атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе» в 10:22.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Наш регион сегодня повторно подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности вновь перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной»,— написал губернатор.

Глава региона призвал воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностях. Работа подразделений Минобороны и силовых ведомств продолжается. В области действует режим «Беспилотная опасность».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что утром 14 июня Ярославская область подверглась массовой атаке беспилотников. Большинство БПЛА были сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива.

Антон Голицын