Бастрыкину доложат о расследовании дела дольщиков ярославского ЖК

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе ярославского управления представить актуальную информацию об обстоятельствах, установленных в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества при строительстве ЖК «Зеленый Бор» в деревне Ермолово Ярославского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что более 80 семей заключили с застройщиком договоры на приобретение квартир в двух строящихся домах ЖК «Зеленый Бор». Для покупки квартир многие оформили ипотеку. Дома ООО СК СЗ «Лидер строй» планировал сдать в апреле 2025 года, однако до сих пор этого не произошло, в связи с чем граждане вынуждены снимать жилье.

Ранее Александр Бастрыкин уже обращал внимание на ситуацию, новое поручение связано с появившимся накануне в соцсетях обращением человека, представившегося участником СВО и дольщиком. Глава СКР также потребовал принять меры к скорейшему завершению уголовного дела. В конце мая был арестован руководитель строительной организации.

Как сообщили в областном минстрое, сейчас рассматривается несколько вариантов завершения строительства, в том числе механизм предоставления земельных участков застройщикам взамен на принятие обязательств по достройке проблемных объектов.

«Выбор конкретного пути зависит от действий застройщика, а также от иных обстоятельств, включая ход и результаты уголовного расследования. Министерство держит ситуацию с домами № 62 и 63 ЖК "Зеленый Бор" на постоянном контроле. Минстрой поддерживает связь с участниками долевого строительства, регулярно информирует их о развитии ситуации и совместно с правоохранительными органами занимается поиском путей решения проблемы»,— прокомментировали в министерстве.

Алла Чижова