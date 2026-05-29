В Ярославле застройщика обвиняют в мошенничестве

В Ярославле задержан руководитель строительной организации, обвиняемый в хищении денег дольщиков. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Руководителю организации вменяется статья 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

«Следствием установлено, что 46-летний руководитель строительной организации, выступая в роли представителя застройщика двух многоквартирных домов, расположенных в Заволжском районе, незаконно привлек денежные средства граждан к строительству и похитил их, реализовав квартиры иным гражданам»,— сообщили в СУ СК.

Расследованием уголовного дела занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР. Обвиняемый арестован. По информации «Ъ-Ярославль», речь идет о строительстве двух домов ЖК «Зеленый Бор» в деревне Ермолово Ярославского округа. Здания должны были сдать в апреле 2025 года, однако этого не произошло. Застройщик — ООО СК СЗ «Лидер строй».

Алла Чижова