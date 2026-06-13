Главные новости за 13 июня. Кавказ

В Дагестане завершили ремонт магистрального газопровода Моздок-Казимагомед, который пострадал в результате взрывов в районе Кизилюрта. Трубопровод уже заполнили газом, газораспределительные организации приступили к поэтапному возвращению потребителей к подаче топлива.

В Свято-Никольской церкви в Ессентуках произошел пожар площадью 300 кв.м. В тушении пожара приняли участие 49 человек и 14 единиц техники. Эвакуация людей не потребовалась. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Кизлярский межрайонный следственный отдел СК России по Дагестану начал процессуальную проверку по факту гибели несовершеннолетнего, утонувшего в реке Терек. Инцидент рассматривается по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство).

В горных районах Дагестана из-за сильных ливней на проезжую часть сошли селевые массы. Пострадавших и серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Службы продолжают мониторинг ситуации и принимают меры по обеспечению безопасности на уязвимых участках.