Следователи выясняют обстоятельства гибели школьника в Кизляре

Кизлярский межрайонный следственный отдел СК России по Дагестану начал процессуальную проверку по факту гибели несовершеннолетнего, утонувшего в реке Терек. Инцидент рассматривается по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство), сообщили в СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно предварительным данным, 12 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в русле реки Терек в городе Кизляре погиб местный житель 2011 года рождения.

Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия. В ходе проверки планируется выяснить причины и условия случившегося, опросить очевидцев и родственников погибшего, а также организовать другие необходимые мероприятия.

По итогам процессуальной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Мария Хоперская