На трассе «Ботлих — Хунзах» в Дагестане произошел сход селя

В горных районах Дагестана из-за сильных ливней на проезжую часть сошли селевые массы. Об этом сообщает ГКУ «Дагестанавтодор».

Селевой поток сошел на 45-м километре автомобильной дороги «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка». Сотрудники Ботлихского филиала эксплуатационной организации АО «РСУ» оперативно приняли меры — в течение часа движение автотранспорта было восстановлено.

Пострадавших и серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Службы продолжают мониторинг ситуации и принимают меры по обеспечению безопасности на уязвимых участках.

Мария Хоперская