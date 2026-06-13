В Дагестане восстановили газопровод «Моздок-Казимагомед» после взрывов

В Дагестане завершили ремонт магистрального газопровода Моздок-Казимагомед, который пострадал в результате взрывов в районе Кизилюрта. Об этом в Telegram-канале сообщил врио министра энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев.

«Работы выполнили в установленный срок», — отметил он.

Трубопровод уже заполнили газом, газораспределительные организации приступили к поэтапному возвращению потребителей к подаче топлива. Часть абонентов в зоне аварии пока остается без газоснабжения, однако региональные власти держат ситуацию на особом контроле до полного восстановления сети.

Мария Хоперская