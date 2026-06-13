В Ессентуках сгорела Свято-Никольская церковь

В Свято-Никольской церкви в Ессентуках произошел пожар площадью 300 кв.м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Крутиков Фото: Владимир Крутиков

Возгорание началось в здании храма на улице Оборонной в городе-курорте. Объект является памятником культурного наследия. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения регионального МЧС.

В тушении пожара приняли участие 49 человек и 14 единиц техники. Эвакуация людей не потребовалась. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Н

Мария Хоперская