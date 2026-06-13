Задерживаются 54 рейса в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи задерживаются вылет и прилет 54 рейсов, еще четыре рейса отменены. Такие данные следуют из информации онлайн-табло воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным аэропорта, отменены два рейса в Москву, а также по одному рейсу в Уфу и Нижневартовск.

На вылет задержаны 22 рейса. Корректировки в расписании затронули рейсы в Орск, Ереван, Ижевск, Сыктывкар, Чебоксары, Саратов, Нижний Новгород, Нижнекамск и Уфу. Также задерживаются по два рейса в Самару, Тюмень, Санкт-Петербург и Екатеринбург, а также пять рейсов в Москву.

На прилет задерживаются 32 рейса. Изменения коснулись рейсов из Владикавказа, Батуми, Омска, Новосибирска, Антальи, Барнаула, Саратова, Чебоксар, Сыктывкара, Нижнекамска, Нижнего Новгорода и Орска. Кроме того, задержаны по два рейса из Еревана, Перми и Уфы, по три — из Самары и Москвы, а также по четыре рейса из Тюмени и Екатеринбурга.

В последние дни Росавиация неоднократно вводила временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Сочи. Аналогичные меры в целях обеспечения безопасности полетов применялись в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Вячеслав Рыжков