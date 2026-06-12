В результате ДТП на М-8 в Ярославской области погиб водитель, четверо пострадали

В Ярославской области в результате аварии на федеральной трассе М-8 погиб водитель, еще четверо человек были доставлены в медицинское учреждение. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария зафиксирована 11 июня в 15:00 на 326-м км трассы, в районе деревни Кузьмино Даниловского округа. По данным полиции, 79-летний водитель Renault Logan по пути в сторону Данилова выехал на обочину, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произвел столкновение с автомобилем Skoda Octavia, за рулем которого находился 39-летний мужчина.

В результате аварии в медицинское учреждение были доставлены водитель и пассажир (76-летняя женщина) Renault Logan, а также водитель и двое пассажиров (41-летний и 20-летний мужчины) Skoda Octavia. От полученных травм в больнице скончался водитель Renault Logan.

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова