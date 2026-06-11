Доходы бюджета Ярославской области вырастут на 5,4 млрд рублей

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес поправки в региональный бюджет текущего года, предусматривающие рост доходов на 5,4 млрд руб. до уровня 166,1 млрд руб. Расходы увеличатся на аналогичную сумму и составят 168,1 млрд руб. при сохранении текущего дефицита. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Основной прирост обеспечен за счет налоговых и неналоговых доходов, в том числе налога на прибыль организаций. Это значит, что наши предприятия развиваются, а регион остается территорией успешного бизнеса. Мы перераспределили расходы так, чтобы деньги дошли до тех, кто в них больше всего нуждается. Дефицит не меняется, все обязательства будут выполнены»,— сообщил Михаил Евраев.

Дополнительные средства распределены между резервным фондом (2,7 млрд руб.), программами переселения из аварийного жилья (около 15,9 млн руб.) и финансированием областной детской клинической больницы (почти 800 млн руб.). Также выделено 23,6 млн рублей на лекарственное обеспечение граждан и выплаты медицинскому персоналу.

Финансирование направлено на поддержку участников СВО, закупку систем мониторинга глюкозы для беременных и детей, а также на мероприятия в сфере спорта и культуры. В рамках борьбы с борщевиком Сосновского планируется обработка 4 тыс. гектаров территории с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Отдельные средства выделены на закупку 490 пожарных рукавов для повышения готовности к тушению возгораний.

Антон Голицын