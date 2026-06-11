17-летняя жительница Ярославля отдала мошенникам деньги и золото на 3 млн рублей

В Ярославле 17-летняя местная жительница отдала неизвестному семейные сбережения и ювелирные украшения на общую сумму 3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как рассказали в пресс-службе, девушке позвонил неизвестный и сообщил, что на ее имя пришла посылка. Для ее получения звонивший убедил ярославну продиктовать персональные данные, после чего звонок сорвался и поступил новый — уже от якобы сотрудника спецслужб. Тот заверил девушку, что ранее она общалась с мошенниками и теперь нужно перейти по ссылке из СМС. Беседа продолжилась в формате видеоконференции.

«Лжеправоохранители угрожали несовершеннолетней привлечением к уголовной ответственности ее родителей за пособничество терроризму, если она не выполнит их требования. Испугавшись последствий, девушка по видеосвязи показала квартиру злоумышленникам»,— сообщили в УМВД.

В ходе демонстрации комнат мошенники заметили деньги и золотые украшения, которые уговорили передать «доверенному лицу». В качестве курьера приехал 18-летний житель Московской области, желавший заработать. По указанию куратора он забрал у ярославны посылку и отвез ее в Москву. Украшения он обменял на деньги, которые перевел на неизвестный счет. Себе он оставил 10 тыс. руб.

«В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 18-летнего жителя Московской области, который был доставлен в Ярославль для проведения следственных действий»,— сообщили в УМВД.

Ярославская полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве и в настоящее время устанавливает причастность задержанного к другим фактам аналогичных преступлений.

Алла Чижова