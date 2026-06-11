Кубанские аграрии бьют тревогу из-за резкого скачка цен на дизельное топливо на фоне подготовки к уборочной кампании. По данным председателя ассоциации «Народный фермер Кубани» Константина Юрова, за месяц с небольшим стоимость летнего дизеля (Евро, КЛ5) на бирже увеличилась на 35%, а доступная цена для хозяйств с доставкой достигает 102 тыс. руб. за тонну.

Константин Юров

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«Еще в конце апреля 2026 года цена на ДТ (Евро, летнее, КЛ5) на базисе ЛПДС Воронеж (одна из наиболее доступных точек для транспортировки бензовозами "из трубы" в Краснодарский край) составляла 69 026 руб./т, однако к 9 июня показатель взлетел до 93 540 руб./т.

Мы понимаем объективные причины, связанные с вражескими налетами и временным выходом из строя части мощностей. Но почему производителям позволяют продолжать экспортировать дизель в условиях дефицита накануне уборки — даже при большом желании мы понять не можем.

Нам не удалось найти подтверждений заверениям Минэнерго о том, что для сельхозтоваропроизводителей организованы прямые отгрузки от нескольких производителей по фиксированным или более сдержанным ценам.

Заявки не принимают, отгрузки не производят, даты не называют. По состоянию на 8 июня цена дизельного топлива с доставкой до хозяйства в Краснодарском крае находится в диапазоне от 98 тыс. до 102 тыс. руб./т.

На наш взгляд, выход один: полный временный запрет экспорта. Готовим от ассоциации очередное обращение в правительство РФ. В прошлый раз все получилось.

Напомню, что с начала 2021 года на пшеницу, ячмень и кукурузу действует экспортная пошлина, составляющая 70% от превышения базовой цены. При этом если в конце 2020 года в Краснодарском крае (франко-склад производителя) цена на пшеницу находилась на уровне 18 700 руб./т, то сейчас она составляет 15 200 руб./т, снизившись за пять с половиной лет на 19%».