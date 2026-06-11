После травмирования рабочего при обрушении грунта под Рыбинском возбудили дело
В Рыбинском округе возбуждено уголовное дело по факту травмирования мужчины во время земляных работ. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области.
Фото: СУ СК РФ по Ярославской области
По версии следствия, в деревне Завражье проводились работы по укладке трубы, во время которых произошла осыпь земляных масс. В результате произошедшего работника засыпало тяжелым пластом грунта. Мужчина получил травмы.
Причиненный здоровью работника вред следователи квалифицировали как тяжкий. Следственный отдел возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ.
«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— сообщили в управлении.