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После травмирования рабочего при обрушении грунта под Рыбинском возбудили дело

В Рыбинском округе возбуждено уголовное дело по факту травмирования мужчины во время земляных работ. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

По версии следствия, в деревне Завражье проводились работы по укладке трубы, во время которых произошла осыпь земляных масс. В результате произошедшего работника засыпало тяжелым пластом грунта. Мужчина получил травмы.

Причиненный здоровью работника вред следователи квалифицировали как тяжкий. Следственный отдел возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— сообщили в управлении.

Алла Чижова

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