Новороссийский «Черноморец» не получил лицензию для выступления во Второй лиге

Футбольный клуб «Черноморец» (Новороссийск) не прошел лицензирование по финансовым критериям и не сможет выступить в группе «Золото» дивизиона «А» Второй лиги в сезоне 2026/27, сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отмечается, что переговоры с потенциальными партнерами и спонсорами велись до последнего момента, однако ни одна из сторон не смогла предоставить необходимые финансовые гарантии.

«Мы понимаем ваше разочарование — мы переживаем эти эмоции вместе с вами. Но идти в сезон, не имея уверенности, что сможем его доиграть,— значит ставить под угрозу само существование одного из самых старых клубов страны. Мы не можем допустить такого риска»,— подчеркнули в пресс-службе.

Молодежная команда продолжит участие в Молодежной футбольной лиге, а на ее базе будет сформирован коллектив для выступления во Второй лиге (Дивизион Б), стартующей в марте 2027 года. При этом в клубе заверили, что «Черноморец» в полном объеме и в установленные сроки выполнит все обязательства прошедшего сезона перед футболистами, сотрудниками и партнерами.

Как писал «Ъ-Новороссийск», выручка футбольного клуба «Черноморец» по итогам 2025 года сократилась на 38,7% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Согласно данным финансовой отчетности, опубликованным в системе Rusprofile, этот показатель составил 413 млн руб.

В предыдущем сезоне ФК «Черноморец» занял третье место в Первой лиге, что позволило команде принять участие в стыковых матчах за выход в МИР РПЛ. Однако клуб не прошел лицензирование из-за несоответствия стадиона требованиям. По итогам сезона «Сочи» занял пятое место и в стыковых матчах одержал победу над «Пари НН» со счетом 4:3. После этого главный спонсор команды — Сергей Шишкарев — объявил о выходе из футбольного клуба.

В мае этого года болельщики новороссийской команды обратились к бывшему председателю наблюдательного совета клуба Сергею Шишкареву с просьбой об оказании финансовой поддержки. Константин Гордиюк заявил «Матч ТВ», что клуб будет просить помощи в финансировании не только у Сергея Шишкарева.

Наталья Решетняк