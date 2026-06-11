Инженера Павловского ДРСУ осудили за дачу взятки должностному лицу «Краснодаравтодора»

Первомайский районный суд Краснодара признал главного инженера НАО «Павловское ДРСУ» Алексея Снежко виновным в даче взятки должностному лицу. Он осужден по ч. 2 ст. 291 УК РФ, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, в мае 2025 года Снежко, руководивший строительством автомобильной дороги в Павловском районе по государственному контракту, передал начальнику отдела технологий и лабораторного контроля ГКУ КК «Краснодаравтодор» 50 тыс. руб. За вознаграждение должностное лицо в приоритетном порядке согласовало и подобрало рецепт щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, необходимой подрядчику для выполнения работ. По версии следствия, это позволило ускорить согласовательные процедуры и сократить сроки реализации контракта.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину. Суд пришел к выводу, что исправление осужденного возможно без изоляции от общества, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. руб., что соответствует двенадцатикратной сумме взятки.

Для обеспечения исполнения наказания сохранен ранее наложенный арест на имущество осужденного.

Вячеслав Рыжков