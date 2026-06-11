В Ярославле объяснили отказ в направлении на лечение в другие регионы

В Ярославской области отказывают в направлениях на лечение в другой регион в случаях, когда необходимая помощь может быть оказана в медицинских организациях области. Порядок разъяснила директор территориального фонда ОМС региона Диана Смыслова на заседании профильного комитета в областной думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С вопросом к госпоже Смысловой обратилась депутат Елена Кузнецова. Она попросила уточнить, как получить направление на лечение в другой регион. Директор фонда сообщила, что получение помощи на территории других регионов по ОМС регулируется приказом Минздрава и иными приказами областного ведомства.

«Основной порядок заключается в том, что если медицинская организация не включена в нашу программу, если вся помощь, которая предусмотрена базовой программой госгарантий, может быть оказана в наших медорганизациях, то направления на другие территории не выдаются. Эта практика применяется во всех регионах. Например, Москва вообще не выдает направлений на другие территории»,— сказала Диана Смыслова.

Она добавила, что исключением может стать ситуация, когда в регионе пациенту не могут оказать помощь. Елена Кузнецова дополнила свой вопрос: «Человек записан на операцию через год. А в другом регионе ему могут сделать сразу эту операцию».

Директор фонда пояснила, что в соответствии с законодательством пациент получит помощь в названном порядке. При этом она добавила, что столь длительного ожидания не наблюдается в медицинских организациях региона. Диана Смыслова рассказала, что пациенты просят направления в другие регионы, в частности, если когда-то там получали помощь.

«У нас, например, с Центром восстановительной терапии им. М. А. Лиходея в Московской области целая эпопея. Постоянно жалуются граждане, что наши поликлиники не выдают направления туда. Они не должны выдавать направления в Центр Лиходея на медицинскую реабилитацию. У нас достаточно медучреждений, которые любую медицинскую реабилитацию по любому профилю могут оказать здесь, на территории Ярославской области»,— сказала госпожа Смыслова.

Алла Чижова