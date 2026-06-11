В Петербурге ранее судимый житель напал с ножом на администратора в торговом центре

В Санкт-Петербурге задержали 24-летнего местного жителя, которого подозревают в разбойном нападении на сотрудника магазина в торговом центре на Планерной улице. Об этом 11 июня сообщили в региональном управлении МВД. Как выяснилось, ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на администратора магазина

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на администратора магазина

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 8 июня в торговом центре на Планерной улице, 59. По предварительным данным, гражданин попытался похитить очки с витрины магазина. Когда администратор попытался его остановить, злоумышленник нанес ему ранение ножницами.

Пострадавшего доставили в больницу. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Матвей Николаев