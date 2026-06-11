Экс-глава крымского управления судебного департамента получил 14 лет за взятки

Темрюкский районный суд вынес приговор по делу о коррупции в управлении судебного департамента Республики Крым. Виновными признаны пятеро обвиняемых, включая бывшего руководителя ведомства Керима Акуева. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил несколько эпизодов преступной деятельности. В 2019 году управление заключило контракт с ООО «Имидж-Строй» на капитальный ремонт кровли здания Севастопольского гарнизонного военного суда. Фактически организация выполнила работы на сумму 3 598 543 руб., однако по указанию Акуева на ее счет перечислили полную сумму контракта — 9 млн руб. Ущерб составил 5 401 456 руб.

В 2021 году Акуев по просьбе подчиненного Тагира Рамазанова выступил посредником при передаче взятки должностному лицу Верховного суда Республики Крым в размере 2 млн руб. за отмену решения Ялтинского городского суда по гражданскому делу. Рамазанов получил 500 тыс. руб. в качестве вознаграждения за посредничество.

С 30 декабря 2021 года по 17 февраля 2022 года Акуев при посредничестве Андрея Седегова получил от директора ООО «СтройГарантРемонт» Олега Сергиенко взятку в размере не менее 3,8 млн руб. за заключение государственного контракта на ремонт здания Красноперекопского районного суда на сумму 24 463 859 руб. Стороны договорились о возможности заключения новых контрактов за взятки в размере 15% от их стоимости.

С 5 ноября по 5 декабря 2022 года Седегов получил от заместителя директора ООО «ЛИБЕР-КРЫМ» Алексея Голощапова взятку в размере 727 тыс. руб. за содействие в заключении контракта на ремонт коридоров третьего и четвертого этажей Верховного суда Республики Крым на общую сумму 1 659 915 руб.

Суд назначил Кериму Акуеву 14 лет лишения свободы, штраф 40 млн руб. и запрет на занятие должностей на госслужбе на 11 лет; Тагиру Рамазанову — 7 лет колонии; Андрею Седегову — 9 лет заключения, штраф 39 млн руб. и запрет на госслужбу на 8 лет; Олегу Сергиенко — 9 лет колонии и штраф 37,8 млн руб.; Алексею Голощапову — 8 лет лишения свободы и штраф 7,3 млн руб.

Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина