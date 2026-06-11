«Звери», концерт при свечах и Шерлок Холмс

В эти выходные жителей и гостей Краснодара ожидает насыщенная и разнообразная программа различных мероприятий. В городе состоятся концерты популярных артистов, покажут спектакли на любой вкус и представят новинки в кинотеатрах. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

11 июня в 20:00 во Дворце спорта «Олимп» выступит рок-группа «Звери». Зрителей ждет специальная программа — прозвучат легендарные хиты и знаковые синглы из последних релизов.

Стоимость билетов — от 7000 рублей. (12+)

11 июня в 20:30 в Амфитеатре парка Краснодар состоится концерт «Lumisfera. Мировые хиты в парке при свечах». Как говорится в описании к мероприятию, в программу войдет музыка Ханса Циммера, Ланы Дель Рэй, Людовико Эйнауди, Nirvana, Linkin Park, Adele и Queen.

Стоимость билетов — от 2600 рублей. (6+)

12 июня в 21:00 в Sgt. Pepper’s Bar состоится трибьют-концерт памяти Курта Кобейна — Nirvana Tribute. Музыканты The Banned исполнят песни известной группы и оживят дух легендарных рок-исполнителей.

Стоимость билетов — от 800 рублей. (18+)

13 июня в 20:00 в Филармонии им. Григория Пономаренко пройдет «Музыкальный вечер». Как сообщают организаторы, жители и гости Краснодара смогут посетить концерт классической музыки солистов и коллективов филармонии.

Стоимость билетов — от 1500 рублей. (6+)

13 июня в 20:00 в Особняке Адамули выступит Виталий Сумароков. Артист исполнит авторские композиции на старинном фортепиано, которому более 100 лет. Гости также смогут поделиться своими впечатлениями и задать вопросы композитору.

Стоимость билетов — от 2500 рублей. (6+)

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Какие спектакли посмотреть

11 июня в 18:30 в Театре драмы им. М. Горького состоится показ драматического спектакля «Варшавская мелодия». Это история о том, как в послевоенной Москве Виктор знакомится с полячкой Геленой на концерте в консерватории. Молодые люди еще не знают, что их встреча, произошедшая так случайно, свяжет их надолго, возможно, навсегда.

Стоимость билетов — от 2000 рублей. (12+)

11 июня в 19:30 в театре «Мой» зрителям представят спектакль под названием «Когда Ницше плакал». Как сказано в описании, это постановка по книге американского психиатра Ирвина Ялома, которая расскажет о лечебных сеансах венского терапевта Йозефа Брейера и его пациента Фридриха Ницше.

Стоимость билетов — от 2000 рублей. (18+)

12 июня в 12:00 в Театре кукол покажут кукольный спектакль «Малахитовая шкатулка». Это история о необычной девочке, которая отличалась от всех чистым сердцем и талантом рукодельницы. Сказ о приметах и поверьях, о древних и могущественных существах, об удаче и одержимости своим делом.

Стоимость билетов — от 500 рублей. (12+)

12 июня в 17:00 в Театре драмы им. М. Горького состоится показ спектакля «Евгений Онегин», поставленный по одноименному произведению А.С. Пушкина. Это всем известная история о том, как молодой Евгений Онегин приезжает в деревню за дядиным наследством и надеется, что смена обстановки развеет тоску. Он сходится с юным и восторженным Владимиром Ленским, но не может оценить его дружбы, как не может оценить и чистой искренней любви Татьяны Лариной.

Стоимость билетов — от 500 рублей. (16+)

13 июня в 12:00 в Театре Защитника Отечества зрителям представят драматический спектакль «Вождь краснокожих». Как сказано в описании, двое горе-грабителей, Сэм и Билли, остро нуждаясь в деньгах, похищают сына местного богача с целью получения выкупа. Но все идет не по плану.

Стоимость билетов — от 350 рублей. (6+)

13 июня в Театре драмы им. М. Горького покажут постановку под названием «Шерлок Холмс». Это история о гениальном сыщике и его друге Джоне Ватсоне, действия которой разворачиваются в Великобритании.

Стоимость билетов — от 700 рублей. (12+)

13 июня в 20:00 в Доме мецената зрителям представят иммерсивную постановку «Сад Распутина» по мемуарам Матрены Распутиной. Как сказано в описании, это не просто спектакль, это пространство, в котором биография распадается на состояния, образы и живые сцены. Фигуры не разыгрывают историю, а существуют внутри нее — как экспонаты памяти.

Стоимость билетов — от 3500 рублей. (16+)

13 и 14 июня в театре «Мой» состоится показ драматического спектакля «Я купила робота» по пьесе Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг». В описании сказано, что идеальных мужчин не существует, но теперь их можно создать. Артур — робот-красавчик, запрограммированный угадывать и исполнять любые желания своей владелицы Леры. Но она оказывается не так проста и предсказуема.

Стоимость билетов — от 1500 рублей. (16+)

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Что смотреть в кино

В эти выходные на экраны краснодарских кинотеатров выходит фильм «Холоп 3». Это история о том, как супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга, только вот у их детей совсем другие планы: Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра I. В главных ролях: Иван Охлобыстин, Милош Бикович, Кристина Асмус и Павел Прилучный.

Стоимость билетов — от 720 рублей. (16+)

Жители и гости Краснодара могут посетить показ кинокартины «Закулисье реальности», снятой по мотивам интернет-феномена Backrooms. Как сказано в описании к фильму, когда неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина, он оказывается в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров. В этом мире время и пространство не подчиняются логике, а нечто жуткое может скрываться за каждым углом.

Стоимость билетов — от 520 рублей. (18+)

В прокате также идет биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне — «Майкл». Зрителям расскажут историю становления знаменитого артиста. В главной роли — племянник певца Джаафар Джексон.

Стоимость билетов — от 350 рублей. (18+)

На экраны кинотеатров вышел фильм новый фильм в жанре ужасы — «Обсессия». Как сказано в описании, это история о том, как безнадежный романтик Беар давно и безответно влюблен в Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит странную безделушку — волшебную палочку. Если ее сломать, исполнится твое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. И вот чудо — девушка и правда в него влюбляется. Однако его счастью быстро приходит конец — Ники буквально им одержима.

Стоимость билетов — от 770 рублей. (18+)

Для любителей культового кино в кинотеатрах вновь показывают «Убить Билла: Кровавое дело целиком». По сюжету, в беременную наемную убийцу по кличке Черная Мамба во время бракосочетания стреляет человек по имени Билл. Но голова у женщины оказалась крепкой — пролежав четыре года в коме, бывшая невеста приходит в себя. Она горит желанием найти предателей. В главных ролях Ума Турман и Люси Лью.

Стоимость билетов — от 660 рублей. (18+)

Для просмотра в кинотеатрах также доступен мультфильм «Шевели перьями!». Это история о том, как каждую ночь юному орлу по имени Игги снится один и тот же сон — он парит в небе свободно и легко. Но наяву его мир совсем иной: это высокоразвитое общество птиц, настолько цивилизованное и благоустроенное, что его обитатели совсем разучились летать. Все меняется, когда Игги встречает свою новую одноклассницу Ив, без ума влюбленную в авиацию.

Стоимость билетов — от 350 рублей. (6+)

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Куда сходить еще

Ежедневно жители и гости Краснодара могут посетить историческую выставку «Первые в космосе» в Музее-заповеднике им. Фелицына. Выставка освещает основные этапы освоения космического пространства и биографии выдающихся отечественных ученых и конструкторов, внесших огромный вклад в развитие не только отечественного, но и мирового космического движения.

Стоимость билетов — от 140 рублей. (0+)

11 июня в 22:00 в стендап-баре «Маяковский» состоится юмористическое шоу «Комики против записок». Это полностью импровизационное шоу, построенное на общении с залом. На сцене три опытных комика клуба будут шутить на темы, предложенные гостями.

Стоимость билетов — от 400 рублей. (18+)

12 июня в 18:00 в ДК железнодорожников покажут «Майнкрафт шоу». Это уникальная возможность для детей погрузиться в мир Майнкрафта, где игра станет реальностью.

Стоимость билетов — от 1000 рублей. (0+)

12 июня в 22:00 жители и гости Краснодара смогут посетить концерт джазовой музыки в трамвае. Место проведения — остановка ул. Горького, пересечение с ул. Коммунаров в сторону Кооперативного рынка. В программе: джазовая зарубежная классика и русские хиты, обрамленные в джазовые аранжировки.

Стоимость билетов — от 3000 рублей. (6+)

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