В Новороссийске включили сирены из-за атаки БПЛА

Система оповещения населения запущена в Новороссийске в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города Андрей Кравченко в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем"! Атака беспилотников», — написал он.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и отслеживать официальные сообщения.

Он также напомнил, что в регионе действует запрет на съемку и публикацию в интернете фото- и видеоматериалов, запечатлевших отражение атаки, работу средств защиты объектов, а также специальных и оперативных служб.

UPD: сигнал тревоги отменен

Наталья Решетняк