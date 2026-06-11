В Новороссийске включили сирены из-за атаки БПЛА
Система оповещения населения запущена в Новороссийске в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города Андрей Кравченко в соцсетях.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем"! Атака беспилотников», — написал он.
Он призвал жителей сохранять спокойствие и отслеживать официальные сообщения.
Он также напомнил, что в регионе действует запрет на съемку и публикацию в интернете фото- и видеоматериалов, запечатлевших отражение атаки, работу средств защиты объектов, а также специальных и оперативных служб.
UPD: сигнал тревоги отменен