Глава Краснодара сообщил об отражении атаки БПЛА в городе

В Краснодаре объявлен сигнал «Внимание всем» в связи с отражением атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов, призвав жителей и гостей краевого центра сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Гражданам, находящимся дома, рекомендовано не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон — в ванной комнате, туалете, коридоре или кладовой. Также власти советуют не пользоваться лифтами, держаться подальше от окон и дверей и не оставаться на лестничных площадках.

Тем, кто находится на улице, рекомендовано укрыться в цокольных этажах зданий, подземных переходах или паркингах. Использовать для укрытия автомобили, остановочные павильоны и находиться у стен многоквартирных домов не рекомендуется. Водителям в случае опасности следует покинуть транспортное средство и проследовать в безопасное место.

В случае обнаружения беспилотного летательного аппарата жителей просят сообщать об этом по номеру 112. Власти также напомнили о запрете на публикацию в интернете фото и видео БПЛА, мест их падения, работы средств противовоздушной обороны, а также специальных и оперативных служб. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Горожанам рекомендовано дождаться отмены сигнала опасности и следить за официальной информацией.

Вячеслав Рыжков