Минфин Кубани отчитается об исполнении бюджета-2025

Министерство финансов Краснодарского края 23 июня проведет публичные слушания по исполнению краевого бюджета минувшего года. Основные цифры и факты об исполнении главного финансового документа региона ведомство изложило в отчете, который опубликовало на своем сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Доходы краевой казны по итогам прошлого года составили 502,1 млрд руб. (98,4% от плана), расходы — 546,8 млрд руб. (93,7%). Дефицит сложился на уровне 44,7 млрд руб.

Налоговые и неналоговые поступления достигли 433 млрд руб., что на 2% выше уровня 2024 года. При этом безвозмездные перечисления из федерального центра сократились на 19% — до 69,1 млрд руб.

В 2025 году реализовано 159 крупных инвестиционных проектов (стоимостью свыше 100 млн руб.) на общую сумму 236 млрд руб. Всего сейчас инвестиционный портфель Краснодарского края насчитывает 726 реализуемых и планируемых инвестиционных проектов на общую сумму 4,6 трлн руб. и созданием более 187 тыс. новых рабочих мест.

Расходы на социальную сферу в консолидированном бюджете (с учетом муниципалитетов) превысили 489 млрд руб. Основные траты пришлись на образование (215,2 млрд руб.), социальную политику (121,9 млрд руб.) и здравоохранение (192,8 млрд руб., включая средства фонда медстрахования).

На повышение зарплат бюджетникам из регионального бюджета дополнительно направлено 82,5 млрд руб., это на 36% больше, чем годом ранее.

Дорожный фонд края освоил 52,1 млрд руб.

Объем госдолга Краснодарского края на 1 января 2026 года составил 106,2 млрд руб. при верхнем пределе 117,6 млрд руб. Расходы на его обслуживание не превысили 0,3% от бюджета (без учета субвенций). По оценке Минфина РФ, регион сохраняет высокий уровень долговой устойчивости.

Михаил Волкодав