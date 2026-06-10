ИИ без барьеров: «Ростелеком» объединяет разработчиков для промышленного внедрения искусственного интеллекта

«Ростелеком» создает Центр масштабирования искусственного интеллекта (ЦМИИ) — открытый консорциум, который объединит инфраструктуру, технологии, экспертизу и рыночные потребности для промышленного внедрения ИИ-решений в ключевых отраслях российской экономики.

Фото: пресс-служба Ростелеком

Участниками ИИ-консорциума также стали Фонд «Сколково», компании InBoost, «Манарага», Guardora, «Чайтекс», Chatme.AI и «КИТ». В будущем к работе центра смогут присоединиться и другие заинтересованные технологические компании, ведущие разработки в сфере ИИ, и крупные корпоративные заказчики. Стартовой площадкой для ЦМИИ выступает компания «Фазум», входящая в цифровой кластер Х.Технологии.

Соглашение о создании ЦМИИ подписано на Архитектурном совете — отраслевом мероприятии, на котором кластер Х.Технологии ежегодно собирает ключевых участников российского ИИ-рынка: ИТ-разработчиков, инфраструктурных и инвестиционных партнеров, представителей науки и крупных корпоративных заказчиков.

Ключевая задача ЦМИИ — помочь российскому бизнесу преодолеть системные барьеры, которые сегодня сдерживают промышленное внедрение искусственного интеллекта в стране. Это прежде всего кадровый дефицит, ограниченность инфраструктуры, разрозненность спроса и отсутствие устойчивой инвестиционной модели. За счет объединения ресурсов, использования единой инфраструктуры, переиспользования технологий и компетенций, а также консолидированного выхода к крупным заказчикам центр позволит внедрять ИИ-решения быстрее, дешевле и предсказуемее, чем при разрозненной работе отдельных участников.

Фото: пресс-служба Ростелеком

В сферу деятельности центра войдут ИИ-консалтинг с диагностикой процессов, расчетом экономического эффекта и разработкой стратегий внедрения, разработка и эксплуатация ИИ-платформы с библиотекой типовых отраслевых решений, формирование продуктовых команд, работающих на стороне клиента, поставка защищенных программно-аппаратных комплексов для on-premise-инфраструктуры, а также трансфер компетенций и подготовка кадров.

Дмитрий Рейдман, руководитель кластера Х.Технологии, директор по развитию цифрового бизнеса «Ростелекома»: «Создавая ИИ-консорциум, мы выступаем в роли архитекторов новой открытой экосистемы, построенной по модели Build-Operate-Transfer*. Центр масштабирования искусственного интеллекта будет функционировать как коммерческая организация, ориентированная на создание ценности для всех участников. Приглашаем присоединиться к этой работе ведущие технологические компании, а также заказчиков, чтобы совместно решать стратегическую задачу развития российского ИИ-рынка и повышать конкурентоспособность национальной экономики на глобальном уровне».

Павел Новиков, управляющий директор Центра экспертизы Фонда «Сколково»: «Модель открытых инноваций является оптимальной для поиска, развития и внедрения передовых технологий во всем мире. Мы готовы внести свою экспертизу в создание открытого консорциума по разработке и масштабированию ИИ совместно с технологическими лидерами, партнерами и резидентами "Сколково", а также с участием ведущих исследовательских центров Сколтеха и Физтеха. Появление такого консорциума значительно повышает шансы на реализацию стратегии ускоренной адаптации ИИ в России. Отдельно подчеркну высокий потенциал шести тысяч стартапов "Сколково" в создании и внедрении ИИ — они являются ключевыми драйверами инноваций во всех отраслях и сферах деятельности».

* Build-Operate-Transfer — модель контракта, при которой подрядчик строит (разрабатывает) объект инфраструктуры, управляет им в течение оговоренного периода, а затем передает заказчику в полную собственность и под его управление.

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