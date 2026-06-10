В Ярославле могут продлить троллейбусные маршруты

В Ярославле после поставки новых троллейбусов, оснащенных автономным ходом, планируют продлить маршруты. Об этом на заседании профильной комиссии в муниципалитете сообщил советник заместителя председателя правительства области Сергей Волканевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» Фото: ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области»

Сейчас в городе работают 55 единиц подвижного состава по семи маршрутам. При этом общее количество троллейбусов у «Яргорэлектротранса» составляет 70 единиц, из них только 9 имеют нормативный износ, так как были приобретены в 2023 – 2024 годах. Остальные нуждаются в замене.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в этом году для Ярославля закупят 46 троллейбусов. Контракт на 32 единицы заключен с АО «Сбербанк Лизинг», торги на 14 единиц подвижного состава были отменены. Как пояснил зампред, будет заключено допсоглашение к уже заключенному контракту. Поставка всего транспорта, оснащенного автономным ходом, ожидается в августе. Автономным ходом до сентября также оснастят 9 троллейбусов, которые были куплены ранее.

«Данные мероприятия позволят полностью обновить подвижной состав троллейбусов и сохранить маршрутную сеть. Учитывая, что планируется эксплуатация троллейбусов с автономным ходом, мы прорабатываем вопрос оптимизации маршрутной сети, какие-то участки можно будет продлить»,— сказал господин Волканевский.

Алла Чижова