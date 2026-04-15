«Сбербанк Лизинг» поставит 32 троллейбуса для Ярославля

АО «Сбербанк Лизинг» поставит в лизинг ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» 32 новых троллейбуса с автономным ходом до 30 км. Об этом сообщили в правительстве области.

Компания стала победителем торгов, пояснил губернатор Михаил Евраев. Новый транспорт марок БКМ, КамАЗ и «Синара» привезут в регион в августе 2026 года. Троллейбусы оформят в знакомом местным жителям стиле с надписью «Ятроллейбус».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что начальная цена контракта составляла 1,5 млрд руб. Платежи рассчитывались до 2030 года включительно.

Михаил Евраев добавил, что АО «Яргорэлектротранс» намерено закупить еще 14 троллейбусов и дооснастить автономным ходом девять единиц из прошлых поставок. Это позволит убрать контактные линии с некоторых участков и расширить маршрутную сеть. Обновлять троллейбусы планируют и в Рыбинске.

Ранее АО «Сбербанк Лизинг» поставило в Ярославскую область 202 новых автобуса, которые уже работают на территории региона.

Алла Чижова