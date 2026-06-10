Краснодарца осудили на 16 лет за совращение ребенка и съемку процесса на камеру

В Краснодаре 41-летний местный житель осужден по делу о совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Фигуранта обвиняли в совращении маленького ребенка и съемку процесса на камеру, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как выяснил суд, обвиняемый познакомился с потерпевшим 2016 года рождения в «Чат Рулетке». Подсудимый установил с ребенком доверительные отношения в ходе совместного времяпрепровождения в компьютерных играх. Фигурант узнал, где живет потерпевший, несколько раз встретился с ним. Во время этих встреч мужчина совершал в отношении мальчика преступления сексуального характера, снимая происходящее на видео, утверждают в суде.

О случившемся ребенок не рассказывал родителям. Взрослым о поведении фигуранта рассказал второй потерпевший, к которому мужчина подошел на улице.

Подсудимый признал вину и заявил, что рад тому, что его задержали и таким образом остановили.

Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов). Обвиняемого приговорили к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков