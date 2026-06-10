Краснодар вошел в число лидеров по загрузке сторис в Облако Mail

Краснодар вошел в число лидеров по загрузке историй из фото и видео в Облако Mail в первом полугодии 2026 года. На жителей города пришлось 11% в общем объеме сторис. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Самый популярный сценарий — воспоминания, связанные с семьей: на них приходится 29% всех просмотров. Далее идут «Путешествия по городу» (23%), фотографии друзей (17%) и снимки еды (13%). Семейные истории сегодня составляют 29% всех просмотров воспоминаний в Облаке Mail. Также аналитики отмечают рост интереса к воспоминаниям.

Городами-лидерами по загрузке фотографий в этих категориях, помимо Краснодара, стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Это говорит о равномерном распространении сценариев для хранения личных архивов и воспоминаний в Облаке по всей стране, считают эксперты.

Маргарита Синкевич