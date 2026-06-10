Мария Захарова осудила атаку ВСУ на Панораму «Оборона Севастополя»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака на музей Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» является «варварским актом» против гражданского объекта.

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По ее словам, лица, причастные к нанесению удара, будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июня беспилотный летательный аппарат самолетного типа поразил здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», являющееся объектом культурного наследия и символом города. Директор музея Михаил Смородкин отмечал, что из-за масштабов пожара экспозиция могла быть уничтожена или получить критические повреждения.

На месте происшествия продолжают работу экстренные службы: задействованы десятки сотрудников и специализированная техника МЧС России и спасательных подразделений Севастополя. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.

Вячеслав Рыжков