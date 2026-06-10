Ярославского ИП включили в РНП за срыв ремонта поликлиники

Ярославское межрегиональное УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) индивидуального предпринимателя за неисполнение контракта по ремонту фасада поликлиники № 2 в Рыбинске. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославское УФАС Фото: Ярославское УФАС

Согласно данным портала госзакупок, ГБУЗ ЯО «Областной кожно-венерологический диспансер» заключило контракт с ярославским ИП Чарказян Максимом Манвеловичем на текущий ремонт фасада. Стоимость контракта составила 675 тыс. руб. Однако подрядчик так и не приступил к работам, сославшись на несоответствие фактического объема работ с проектной документации.

Антимонопольный орган посчитал, что предприниматель мог ознакомиться с объемом работ еще на этапе участия в закупке. Со стороны заказчика УФАС нарушений не нашло.

«Комиссия пришла к выводу, что допущенное подрядчиком нарушение является существенным, а его действия свидетельствуют о недобросовестном поведении, нарушившем права заказчика и не достигшем целей проводимой закупки»,— пояснили в пресс-службе ведомства.

Теперь индивидуальный предприниматель не сможет на протяжении двух лет участвовать в государственных и муниципальных закупках. Решение может быть обжаловано через суд.

Алла Чижова