Председатель ЗСК рассказал о работе по модернизации объектов ЖКХ на Кубани

В Совете Федерации обсудили дополнительные механизмы привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Заседание, посвященное развитию концессионных моделей, провел заместитель председателя верхней палаты парламента Владимир Якушев. Сенаторы рассмотрели предложения по совершенствованию законодательства о концессиях, а также практику регионов и инициативу по созданию единой базы проектов государственно-частного партнерства, рассказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

По словам спикера ЗСК, отдельно был представлен опыт Краснодарского края, где правовая база для заключения концессионных соглашений в сфере ЖКХ была закреплена региональным законом, принятым в 2024 году. Вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры и привлечения инвестиций регулярно рассматриваются на заседаниях кубанского парламента и профильных комитетов, а также в ходе рабочих поездок депутатов в муниципалитеты. Господин Бурлачко отмечает, что износ сетей остается одной из ключевых проблем региона.

В настоящее время в Краснодарском крае действует 27 концессионных соглашений в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 86 млрд руб. Инвесторам передано более 5 тыс. км водопроводных и канализационных сетей, а в прошлом году в рамках действующих соглашений модернизировано 25 объектов коммунальной инфраструктуры.

«В планах еще более масштабные проекты, готовящиеся к реализации как в крупнейших городах Кубани, так и в сельских территориях. Одной из основных задач краевой и муниципальных властей остается создание комфортных условий для привлечения инвесторов к развитию нашего региона»,— заявил Юрий Бурлачко.

Вячеслав Рыжков