Брусчатку в центре Ярославля уложит местный подрядчик

В Ярославле контракт на устройство покрытия из гранитной брусчатки на улице Советской на участке от Советской площади до улицы Трефолева заключен с местным подрядчиком — ООО «СК Олимп-Строй». Подписанный контракт размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Всего подрядчик должен уложить брусчатку на площади 3 тыс. кв. м. На работы дается 49 дней с даты заключения контракта (8 июня). Стоимость контракта составила 58,4 млн руб. Заказчик — МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ».

ООО «СК Олимп-Строй» зарегистрировано в Ярославле и работает в сфере строительства с 2014 года. Основным заказчиком работ у организации выступает ярославское МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ»: 55 закупок на общую сумму 793 млн руб. В частности, компания ремонтирует дворы, проезды, вела работы на мосту через Которосль.

Алла Чижова