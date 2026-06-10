В Ярославской области повторно выставили на торги производство шпона

Объявлены повторные торги по продаже имущественного комплекса по производству шпона в Тутаеве. Согласно данным с площадки «Российского аукционного дома», начальная цена объекта составляет 190 млн руб., что на 60 млн меньше, чем на прошлых торгах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российский аукционный дом Фото: Российский аукционный дом

«Ъ-Ярославль» сообщал, что действующее производство ООО «Ярославский шпон» на улице Строителей, 11, продавали первоначально за 250 млн руб. Но торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

В состав лота по-прежнему входят земельный участок для производственных целей общей площадью 44 тыс. кв. м и шесть зданий общей площадью 7 тыс. кв. м: административно-бытовой корпус, блок закрытых складов и склад контейнерной площадки, кислородный склад, склад цемента, бытовое помещение и строение вспомогательного назначения. При этом по сравнению с первыми торгами уменьшилось количество движимого имущества производственного и инженерно-технического назначения: вместо 36 позиций теперь 14 на общую сумму 38 млн руб.

В описании имущественного комплекса указывается, что его можно использовать как по прямому функциональному назначению, так и для развития производства готовой продукции на основе шпона. Торги запланированы на 18 августа.

Алла Чижова