Ярославская делегация приняла участие во всероссийском форуме ЕР

Делегация Ярославской области приняла участие в итоговом отчетно-программном форуме «Единой России» (ЕР) «Есть результат», который прошел в Москве и был посвящен результатам народной программы партии за пять лет и выработке новых предложений. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев рассказал, что обсуждались такие направления как образование, здравоохранение, благоустройство, поддержка участников СВО и их семей.

«Ярославская область представила свои результаты и предложения. Работаем с партией в тесной связке. Вместе строим новые школы и ФОКи, приводим в порядок дворы и парки, поддерживаем социальные проекты. Только в прошлом году в регионе открылись три новые школы. В 2026 году ввели в эксплуатацию ледовые арены в Рыбинске и Тутаеве, физкультурно-оздоровительный комплекс в Любиме. Растет поддержка семей. Особое внимание уделяем участникам СВО и их близким»,— сообщил Михаил Евраев.

Председатель партии Дмитрий Медведев сообщил об увеличении финансирования мероприятий народной программы на 174 млрд руб.

«Чтобы следовать этим задачам, тем решениям, которые принимались президентом, мы неоднократно нашу программу раздвигали, расширяли, имея в виду новые вопросы, которые мы должны были решать. В целом мы совместными усилиями обеспечили ее полное соответствие национальным целям развития»,— сказал господин Медведев.

Он добавил, что партия работала в контакте с правительством. По словам Дмитрия Медведева, за прошлый год парламентская фракция внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив, нацеленных на реализацию народной программы.

«Ресурсы и возможности, которые дает современная эпоха, необходимо сделать доступными для всех граждан вне зависимости от места их проживания»,— подчеркнул Дмитрий Медведев.

Секретарь регионального отделения партии Евгений Чуркин отметил, что Ярославская область может гордиться результатами народной программы. В частности, он отметил новые объекты для детей и молодежи.

«Это и новые школы — только в прошлом году свои двери для ребят открыли три новые школы в Ярославле и в Ярославском округе, и капитально отремонтированные, особенно на сельских территориях. Кроме того, в регионе построено немало спортивных объектов — это физкультурно-оздоровительные комплексы, площадки ГТО. Таким образом мы даем нашей молодежи возможность расти крепкой и здоровой»,— прокомментировал господин Чуркин.