Поезда по Крыму будут курсировать только в светлое время суток

Поезда дальнего следования, курсирующие между Симферополем и материковой частью России, будут проходить по территории полуострова только в светлое время суток. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава республики Сергей Аксенов. Новая схема движения железнодорожного пассажирского транспорта начинает действовать с 00:00 среды, 10 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

По словам господина Аксенова, в летнем графике движения предусмотрено курсирование 14 пассажирских составов (28 поездов) по 20 маршрутам. Из них восемь пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Крыму с 5:00 до 23:00. Остальные шесть пар поездов по 10 маршрутам, которые следуют в Республику Крым в ночное время, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь-Южная.

«Въезд в Республику Крым железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время, повторюсь, с 5:00 до 23:00, до Симферополя согласно утвержденному расписанию. По прибытии пассажиры проходят к автобусу со своим конкретным направлением (например, Керчь—Джанкой, Керчь—Владиславовка, Керчь—Симферополь), осуществляют посадку на свой автобус и следуют до пункта назначения. Аналогично будет осуществляться поездка из Симферополя в Керчь, из Джанкоя в Керчь и из Владиславовки в Керчь. Изменения не повлияют на пригородное сообщение»,— сообщил Сергей Аксенов.

По его словам, решение по поводу нового расписания поездов транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» принято оперативным штабом Республики Крым.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что компания «Гранд Сервис Экспресс» перенесла отправление шести поездов из Крыма и отменила один рейс после нарушения графика движения из-за атаки беспилотника на железную дорогу.

Михеенко Дмитрий