Шесть поездов из Крыма отправятся с опозданием после атаки БПЛА
Компания «Гранд сервис экспресс» перенесла отправление шести поездов из Крыма и отменила один рейс после нарушения графика движения из-за атаки беспилотника на железную дорогу. Решение об изменении расписания принято руководством Крымской железной дороги и Республики Крым. Составы, следующие в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Москву и Пермь, отправятся 10 июня утром.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Поезд №7/8 «Севастополь—Санкт-Петербург» отправится в 04:00 мск вместо запланированных 17:10 мск 9 июня. Состав №26/25 «Симферополь—Минеральные Воды» с прицепной группой из Владикавказа покинет станцию в 6:40 вместо 20:30 мск. Поезд №92/91 «Севастополь—Москва» отправится в 4:30 мск вместо 20:55, а состав №174 «Евпатория—Москва» — в 05:00 мск вместо 21:45 мск.
Поезд №142 «Симферополь—Пермь» отправится в 05:30 мск вместо 02:10 мск, состав №98/97 «Симферополь—Москва» — в 05:00 мск вместо 01:25 мск. Полностью отменен поезд №179/180 «Евпатория—Санкт-Петербург», который должен был покинуть станцию в 17:55 мск.
Сбои в работе железнодорожного сообщения произошли после ночной атаки беспилотника 8 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара дрона по тепловозу пассажирского поезда «Москва—Симферополь» погиб помощник машиниста, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали.
«Массированные атаки ВСУ на Крымский полуостров продолжаются уже несколько дней»,— отмечают власти региона.