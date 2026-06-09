Шесть поездов из Крыма отправятся с опозданием после атаки БПЛА

Компания «Гранд сервис экспресс» перенесла отправление шести поездов из Крыма и отменила один рейс после нарушения графика движения из-за атаки беспилотника на железную дорогу. Решение об изменении расписания принято руководством Крымской железной дороги и Республики Крым. Составы, следующие в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Москву и Пермь, отправятся 10 июня утром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Поезд №7/8 «Севастополь—Санкт-Петербург» отправится в 04:00 мск вместо запланированных 17:10 мск 9 июня. Состав №26/25 «Симферополь—Минеральные Воды» с прицепной группой из Владикавказа покинет станцию в 6:40 вместо 20:30 мск. Поезд №92/91 «Севастополь—Москва» отправится в 4:30 мск вместо 20:55, а состав №174 «Евпатория—Москва» — в 05:00 мск вместо 21:45 мск.

Поезд №142 «Симферополь—Пермь» отправится в 05:30 мск вместо 02:10 мск, состав №98/97 «Симферополь—Москва» — в 05:00 мск вместо 01:25 мск. Полностью отменен поезд №179/180 «Евпатория—Санкт-Петербург», который должен был покинуть станцию в 17:55 мск.

Сбои в работе железнодорожного сообщения произошли после ночной атаки беспилотника 8 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара дрона по тепловозу пассажирского поезда «Москва—Симферополь» погиб помощник машиниста, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали.

«Массированные атаки ВСУ на Крымский полуостров продолжаются уже несколько дней»,— отмечают власти региона.

Анна Гречко