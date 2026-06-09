В Ярославле поступило 800 предложений объектов для названия в честь «Локомотива»

Свыше 800 предложений поступило в рамках сбора мнений жителей по выбору элемента улично-дорожной сети в Ярославле, который назовут в честь хоккейной команды «Локомотив». Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Среди "хоккейных" локаций жители часто выбирают объекты в непосредственной близости от домашней арены клуба, предлагая назвать в честь команды улицу Институтскую или парк "Нефтяник". Также в числе инициатив — закрепление имени клуба за новыми общественными территориями»,— рассказали в правительстве.

Предложения от жителей принимают до 22 июня через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» и в мессенджере «Макс». После завершения голосования будут выбраны 10 самых популярных вариантов. Их выставят на итоговое голосование, которое продлится с 1 по 15 июля. Результаты озвучат на чествовании команды в августе.

21 мая 2026 года ХК «Локомотив» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Алла Чижова