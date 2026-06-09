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В Ярославле заведение привлекут к ответственности за шумную вечеринку

В Ярославле к административной ответственности привлекут развлекательное заведение за шумную ночную дискотеку. Об этом сообщили в УМВД.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В июне на летней веранде заведения в центре города проходила вечеринка с участием приглашенных артистов. Планировалось, что мероприятие продлится до 6:00, однако жители близлежащих домов вызвали полицию из-за ночного шума.

Прибывшие на место сотрудники полиции провели проверку в отношении собственника заведения, а собранные материалы направили в территориальную администрацию для привлечения виновных к ответственности. Также полиция предложила рассмотреть вопрос об ограничении времени работы веранды заведения.

Алла Чижова

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