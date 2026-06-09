Нападающий «Локомотива» не перейдет в нижегородское «Торпедо»

Ярославский ХК «Локомотив» повторил контрактное предложение нижегородского «Торпедо» по нападающему Александру Волкову. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.

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Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что «Торпедо» сделало контрактное предложение ограниченно свободному агенту Александру Волкову, нападающий его принял. Но так как права на него закреплены за «железнодорожниками», «Локомотив» воспользовался возможностью сохранить игрока.

Нападающий Александр Волков в минувшем сезоне провел 39 игр и стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». Он отличился четырьмя шайбами в регулярном чемпионате и семью результативными передачами (одна — в плей-офф).

Алла Чижова