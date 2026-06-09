Ярославская область заняла 44-е место в рейтинге регионов по доступности бензина

Ярославская область оказалась на 44-м месте в рейтинге регионов России по доступности бензина по состоянию на апрель 2026 года. Данные опубликовали «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно представленным данным, на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц можно было купить 1 061 литр бензина АИ-92 при цене 61,91 руб./л. За год бензин подорожал на 12,5%. Тогда область занимала 45-е место.

В среднем по России объем бензина в месяц на среднюю зарплату составляет 1 405 литров, цена — 63,55 руб. Наибольший объем бензина можно было себе позволить в Москве (1-е место, 2 533 литра), Чукотском АО (2-е, 2 500), ЯНАО (3-е, 2 400), наименьший — в Дагестане (83-е место, 681 литр), Чечне (84-е, 670), Ингушетии (85-е, 638).

Алла Чижова