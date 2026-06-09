Два ярославских университета вошли в рейтинги вузов RAEX

Ярославский государственный медицинский университет и РГАТУ имени П. А. Соловьева вошли в свежий выпуск предметных рейтингов вузов России, составленных агентством RAEX. Опубликованы итоги исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

РГАТУ занял в рейтинге «Авиационная и ракетно-космическая техника» 11-е место, что на шесть пунктов выше, чем годом ранее. Первое место по этому направлению отдано Московскому авиационному институту.

Ярославский государственный медицинский университет Минздрава России попал в рейтинг «Фармация», заняв 16-е место (в прошлом году — не входил). Лидером среди российских вузов по этому направлению, по данным рейтинга, является Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.

Всего в публикуемые списки вошли 167 вузов из 45 регионов страны. Лидер исследования — МГУ им. М. В. Ломоносова. Университет вошел в тройку лучших вузов в 20 из 37 рейтингов. При этом в 12 случаях МГУ занял первое место, в частности, во всех рейтингах гуманитарного профиля (филология и журналистика, лингвистика и иностранные языки, история и археология).

Алла Чижова