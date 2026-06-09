Власти Ярославля оценили право на КРТ у ж/д-вокзала в 21,2 млн рублей

В Ярославле начальная цена права заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в районе улицы Павлика Морозова составит 21,2 млн руб. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Аукцион по поиску инвестора будет проведен в ближайшие три месяца. «Ъ-Ярославль» сообщал, что территорию около ж/д-вокзала «Ярославль-Главный» площадью 16,9 тыс. кв. м отдадут под капитальные объекты общественно-делового назначения. Строительство многоквартирных домов не планируется.

На указанной территории находятся 19 строений — все они пойдут под снос, в том числе шесть многоквартирных домов, расположенных по адресам: улица Павлика Морозова, № 3а, 4, 5, 9, 10, 12. На реализацию проекта будет 10 лет.

Алла Чижова