В Ярославле наградят экс-зампреда правительства и автора «Пира на Волге»

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о награждении Почетным знаком города III степени директора музея истории города Ярославля им. В. Г. Извекова Александра Нечаева и гендиректора ООО «Волга-тур» Юлии Скороходовой. Опубликован соответствующий документ.

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Фото: Музей истории города Ярославля Александр Нечаев

Фото: Музей истории города Ярославля

Господин Нечаев награжден за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие культуры в городе. Он руководит музеем с 2019 года. Ранее возглавлял департамент социально-экономического развития города, был директором областного департамента госзаказа, замглавы администрации Ярославского района и заместителем мэра Ярославля. После ареста Евгения Урлашова Александр Нечаев был назначен и. о. мэра (2013 – 2015 годы). С 2015 по 2016 год занимал пост заместителя председателя областного правительства.

Госпожа Скороходова отмечена почетным знаком за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие туризма в Ярославле. Она является автором и продюсером «Городского пикника «Пир на Волге» — гастрономического фестиваля, который проводится с 2016 года. Также ООО «Волга-тур» является автором проектов «Волков Подмостки» и «Музейная набережная».

Алла Чижова