Росавиация закрыла ярославский аэропорт

В ярославском аэропорту (Туношна) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации 9 июня в 10:38.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— указывается в сообщении ведомства.

Согласно данным онлайн-табло, на 12:10 запланировано прибытие самолета из Нарьян-Мара, на 12:55 — его вылет обратно. В прошлый раз аэропорт переставал принимать и выпускать воздушные суда 8 июня. Режим беспилотной опасности в Ярославской области не вводился.

Алла Чижова