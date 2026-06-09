Росавиация закрыла ярославский аэропорт
В ярославском аэропорту (Туношна) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации 9 июня в 10:38.
Фото: Правительство Ярославской области
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— указывается в сообщении ведомства.
Согласно данным онлайн-табло, на 12:10 запланировано прибытие самолета из Нарьян-Мара, на 12:55 — его вылет обратно. В прошлый раз аэропорт переставал принимать и выпускать воздушные суда 8 июня. Режим беспилотной опасности в Ярославской области не вводился.