Ярославские власти объяснили замедление мобильного интернета

В Ярославской области снижение скорости мобильного интернета и связи происходит в зависимости от оперативной обстановки при угрозе атаки БПЛА. Об этом сообщили в правительстве области со ссылкой на министерство региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Накануне жители региона в соцсетях губернатора Михаила Евраева стали спрашивать о причинах отсутствия мобильного интернета. Вопрос они обосновывали тем, что в регионе не вводился режим беспилотной или иной опасности. Как пояснили в Минцифры, решение о замедлении интернета принимает ФСБ.

«На территории Ярославской области мероприятия по ограничению мобильного интернета и сотовой связи проводятся централизованно Федеральной службой безопасности России в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, а также безопасности объектов критической инфраструктуры»,— указывалось в сообщении Минцифры.

В ведомстве добавили, что услуги мобильной связи будут восстановлены при изменении оперативной обстановки.

Алла Чижова