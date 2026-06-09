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обновлено 12:30

В частном секторе Джубги упали обломки БПЛА

Обломки беспилотных летательных аппаратов упали в частном секторе поселка Джубга Туапсинского муниципального округа. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание двух частных домов. В данный момент на месте происшествия работают пожарные, оперативные и специальные службы.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что над территорией Республики Крым и других регионов России ликвидировали 140 беспилотников. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи. БПЛА также сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина

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