В частном секторе Джубги упали обломки БПЛА

Обломки беспилотных летательных аппаратов упали в частном секторе поселка Джубга Туапсинского муниципального округа. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание двух частных домов. В данный момент на месте происшествия работают пожарные, оперативные и специальные службы.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что над территорией Республики Крым и других регионов России ликвидировали 140 беспилотников. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи. БПЛА также сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина