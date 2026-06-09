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Возбуждено уголовное дело по факту гибели пассажира в ДТП на М-8 в Ростове

В Ростове Великом возбуждено уголовное дело по факту гибели пассажира в аварии на трассе М-8. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 8 июня в 10:23 73-летний водитель Renault Logan выбрал неправильную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Luidor. В результате аварии в ЦРБ был доставлен 63-летний пассажир Renault Logan. Впоследствии он скончался от полученных травм.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Водителю Renault Logan избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Алла Чижова

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