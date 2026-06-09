Яндекс открыл аренду безопасных электровелосипедов для всех курьеров

Компания «Яндекс» увеличила парк электровелосипедов «Яндекс Байк» до 30 тысяч штук и вдвое расширила географию их аренды. Теперь такой транспорт могут арендовать не только курьеры сервисов Яндекса, но и сотрудники других служб доставки, сообщили «Ъ Северо-Запад» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компаниям доступны индивидуальные и B2B-тарифы

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Компаниям доступны индивидуальные и B2B-тарифы

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Велосипеды доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре и еще более чем в десятке городов. Первым сторонним партнером стал Ozon fresh, арендовавший 1840 велосипедов для своих курьеров в Москве и Петербурге. Остальным компаниям доступны индивидуальные и B2B-тарифы.

Мощность двигателя — 240 Вт, скорость ограничена 25 км/ч, что соответствует ПДД для велосипедов. В Москве работают 19 зарядных шкафов для замены аккумуляторов. Курьеров обучают ПДД, выдают светоотражающую экипировку и страхуют (до 2 млн рублей). Первые такие велосипеды появились на улицах в 2023 году.

Карина Дроздецкая